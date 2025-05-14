شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة القومية للأنفاق: لدينا أطول مونوريل فى العالم والان مع تفاصيل الخبر

أكدت الهيئة القومية للأنفاق، أن المونوريل الجارى تنفيذه فى مصر هو أطول مونوريل فى العالم بطول 100 كم، ويربط الخط الأول للمونوريل العاصمة الإدارية بمدينة نصر، بطول 56.5 كم ويشتمل على 22 محطة، والخط الثاني يربط اقليم القاهرة ب مناطق 6 أكتوبر الجديدة) بطول 43.8 كم، ويضم 13 محطة.

ويعد المونوريل أسرع في التنفيذ وأذكى في التصميم، لأنه يتم تنفيذه على عمود واحد في الجزيرة الوسطى دون توقف المرور أو يسبب تحويلات، كما يتم تنفيذه بدون نزع ملكية ويوفر في وقت التنفيذ وأقل تكلفة.

وأشهر ما يميز قطار مونوريل العاصمة الإدارية أنه يسير بدون سائق ، ويتم التحكم به من خلال وحدة التحكم المركزية الموجودة بالعاصمة الإدارية، كما أن القطار مدعم بالكاميرات داخلية وخارجية، وأجهزة الاستشعار وغيرها من عناصر الأمان، بالإضافة إلى وسائل للتحدث مع غرفة التحكم عن بعد ومنظومة لرصد الحرائق والأدخنة بكل عربة.

ويبلغ الطول الإجمالى لمشروعي المونوريل (شرق/غرب النيل) 100 كم بعدد 35 محطة ويتكون قطار المونوريل من 4 عربات ومن المخطط زيادة عدد العربات الى 8 عربات مع زيادة الكثافة السكانية بالمناطق العمرانية الجديدة التي يخدمها.