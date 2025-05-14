شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تدعو المواطنين المتواجدين فى ليبيا بتوخى أقصى درجات الحيطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وأهابت جمهورية مصر العربية بجميع المواطنين المصريين المتواجدين في ليبيا، بتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر والتزام منازلهم لحين استقرار الأوضاع وعودة الهدوء والاستقرار والتواصل مع السفارة المصرية في طرابلس، ولكن هناك أية أحداث تم فيها إبلاغ المواطنين المصريين، علمًا بأنه تم رقم هاتف التخصيص (00218914897985) لهذا الغرض.

وتدعو مصر كافة الأطراف الليبية إلى إعلاء المصالح الوطنية وإنهاء حالة التصعيد القائمة، والاحتكام لصوت العقل حفاظا على مقدرات الدولة الليبية.



