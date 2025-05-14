شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 280 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 عناصر إجرامية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى – شراء السيارات).

و قدرت تلك الممتلكات بـ (280 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.