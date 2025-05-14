شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الداخلية تضبط قضية غسيل أموال بقيمة 280 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود عبد الراضي - محمد أبو ضيفالأربعاء، 14 مايو 2025 11:36 ص
اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 عناصر إجرامية لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى – شراء السيارات).
و قدرت تلك الممتلكات بـ (280 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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