شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: نأمل تحقيق الأمن للفلسطينيين ولا يمكن لإيران الحصول على سلاح نووى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، فى كلمته أمام القمة الخليجية الأمريكية المنعقد اليوم فى الرياض، نأمل فى تحقيق الأمن والكرامة للشعب الفلسطينى فى غزة.

وأضاف أريد إبرام اتفاق مع إيران لكن عليها التوقف عن دعم الإرهاب، مؤكدا أنه لا يمكن لإيران الحصول على سلاح نووي.

وأضاف: وجهنا ضربة قوية للحوثيين لاستهدافهم السفن في البحر الأحمر.

وأكد أن لدى لبنان فرصة للتحرر من قبضة حزب الله ويمكنه بناء دولته القوية بعيدا عنه.

وأوضح: نسعى لتطبيع العلاقات مع الحكومة السورية الجديدة وسأقوم بإلغاء كامل العقوبات عن سوريا.

انطلقت، منذ قليل، أعمال القمة الخليجية - الأمريكية الخامسة في الرياض، بمشاركة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب والرئيس السوري أحمد الشرع، وقادة دول مجلس التعاون الخليجى.

تتزامن القمة مع جولة الرئيس دونالد ترامب إلى الخليج التى استهلها بالسعودية وتشمل قطر والإمارات، وتمثل هذه الجولة إشارة انطلاق مرحلة جديدة في التعاون بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي.

تعد هذه القمة الخامسة حيث سبقها 4 قمم، الأولى في منتجع كامب ديفيد الأمريكي والبقية بالرياض، وعقدت القمة الأولى في مايو 2015، والثانية في إبريل عام 2016، والثالثة مايو2017 بمشاركة ترامب، والرابعة في يوليو 2022، وشارك فيها أيضاً قادة مصر والأردن والعراق.

وتضيف هذه القمة فصلاً جديداً من التعاون بين الولاياتا لمتحدة والخليج، تمثل فرصة لمناقشة التحديات السياسية والأمنية الراهنة، وتنسيق جهود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع الولايات المتحدة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وجاء انعقادها انطلاقاً من الحرص على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة، ضمن رؤية العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لتعزيز العمل الخليجي المشترك، وتفعيل الشراكات الاستراتيجية للمجلس إقليمياً ودولياً، بما يخدم المصالح المشتركة.