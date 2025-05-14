شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 1000 فرصة عمل فى الإمارات ورواتب تصل إلى 4000 درهم شهريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت وزارة العمل، فى تلقى طلبات التقديم على 1072 فرصة عمل، في شركة للمقاولات العامة بالإمارات، وفرتها "الوزارة" بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، والإدارة العامة للتشغيل، ومكتب التمثيل العمالي بدولة الإمارات برئاسة منال عبدالعزيز عثمان، وذلك برواتب تصل إلى 4000 درهم كل شهر، وأجور إضافية وفقا للإنتاجية.

فرص العمل المتوفرة:- 200 مِركب هياكل عام.- 197 بناء عام.- 86 نجار مسلح.92 حداد تسليح بناء.- 74 لحام.- 80 مساعد بناء.- 20 كهربائي صِناعي.- 30 ميكانيكي مُحرك ديزيل.- 4 عامل مضخات "سباك ".- 50 مُشغل رافعة.- 100 سائق حاصل على رخصة قيادة إماراتية "فئة الثقيل"، أو رخصة قيادة من دول مجلس التعاون الخليجي على نفس الفئة.

وقالت إن المميزات هي توفير سكن ومواصلات، وتأمين صحي، وإجازات أسبوعية وسنوية، وأن العمل لمدة 8 ساعات..على أن يكون التقديم بداية من أمس الثلاثاء الموافق 13-5-2025،ولمدة 5 أيام على الرابط التالي :

https://egyres.manpower.gov.eg/Request_UAE/index