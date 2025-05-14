شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التضامن تعلن غدا آخر موعد لمسابقة الأب القدوة 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت وزارة التضامن الاجتماعى على استمرار تلقى طلبات التقديم لمسابقة الأب قدوة لعام 2025 من خلال المديريات بالمحافظات المختلفة حتى غدا الخميس .

وحددت فئات التقدم للمسابقة من أب طبيعي وأب لابن من ذوي الإعاقة له دور في حصول الابن على تفوق دراسي أو رياضي وأب لأسرة بديلة قام برعاية أولاد غير أولاده البيولوجيين "كفالة من أحدى دور الرعاية" ، وتتضمن معايير التقديم بأن تكون قصة كفاح الأب مؤثرة ومتفردة وتحتوي على رسائل إيجابية مع الأبناء والمجتمع كأب ولا يقل سن الأب عن 50 سنة وحاصل على مؤهل مناسب متوسط على الأقل ولا يزيد عدد الأبناء على ثلاثة أبناء فقط ويستثنى من هذا الشرط محافظات الحدود "شمال سيناء – جنوب سيناء – الوادي الجديد – مرسى مطروح – البحر الأحمر- اسوان " على أن يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل عالي أو بمراحل التعليم.