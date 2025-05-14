شكرا لقرائتكم خبر عن ولى العهد السعودى: نؤكد على ضرورة وقف إطلاق النار فى غزة والسودان وندعم وحدة الأراضي السورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان ، فى كلمته أمام القمة الخليجية الأمريكية المنعقدة اليوم الأربعاء بالرياض، على ضرورة وقف إطلاق النار فى غزة والسودان وندعم وحدة الأراضي السورية كما ندعم استقرار لبنان.

وأضاف بن سلمان، إننا نشجع الحوار بين الأطراف اليمينة ، وأشار إلى العلاقات الاستراتيجية التى تجمع السعودية والولايات المتحدة الأمريكية.

انطلقت منذ قليل أعمال القمة الخليجية - الأمريكية الخامسة في الرياض، بمشاركة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب و الرئيس السوري أحمد الشرع، وقادة دول مجلس التعاون الخليجى.

وتتزامن القمة مع جولة الرئيس دونالد ترامب إلى الخليج التي استهلها بالسعودية وتشمل قطر والإمارات، وتمثل هذه الجولة إشارة انطلاق مرحلة جديدة في التعاون بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي.

تعد هذه القمة الخامسة حيث سبقها 4 قمم، الأولى في منتجع كامب ديفيد الأمريكي والبقية بالرياض. وعقدت القمة الأولى في مايو 2015، والثانية في إبريل عام 2016، والثالثة مايو2017 بمشاركة ترامب، والرابعة في يوليو 2022، وشارك فيها أيضاً قادة مصر والأردن والعراق.

تضيف هذه القمة فصلاً جديداً من التعاون بين الولاياتا لمتحدة والخليج، تمثل فرصة لمناقشة التحديات السياسية والأمنية الراهنة، وتنسيق جهود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع الولايات المتحدة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وجاء انعقادها انطلاقاً من الحرص على تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة، ضمن رؤية العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز لتعزيز العمل الخليجي المشترك، وتفعيل الشراكات الاستراتيجية للمجلس إقليمياً ودولياً، بما يخدم المصالح المشتركة.

