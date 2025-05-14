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بدء اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره السوري أحمد الشرع في الرياض

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بدء اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره السوري أحمد الشرع في الرياض

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد المجيد

الأربعاء، 14 مايو 2025 10:34 ص

بدأ منذ قليل، اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره السوري أحمد الشرع في العاصمة الرياض، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

وكانت صحيفة واشنطن بوست، قد أفادت قبل قليل، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيلتقي نظيره السورى أحمد الشرع، اليوم، قبيل القمة الخليجية الأمريكية في الرياض.

وكانت وزارة الخارجية السورية، قد أفادت يوم أمس الثلاثاء، أنها ترحب بتصريحات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بشأن رفع العقوبات المفروضة على دمشق.

كما أفادت وزارة الخارجية السورية، أن تصريحات ترامب تعد خطوة نحو إنهاء معاناة الشعب السوري.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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