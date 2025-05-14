شكرا لقرائتكم خبر عن بدء اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره السوري أحمد الشرع في الرياض والان مع تفاصيل الخبر

بدأ منذ قليل، اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره السوري أحمد الشرع في العاصمة السعودية الرياض، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

وكانت صحيفة واشنطن بوست، قد أفادت قبل قليل، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سيلتقي نظيره السورى أحمد الشرع، اليوم، قبيل القمة الخليجية الأمريكية في الرياض.

وكانت وزارة الخارجية السورية، قد أفادت يوم أمس الثلاثاء، أنها ترحب بتصريحات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بشأن رفع العقوبات المفروضة على دمشق.

كما أفادت وزارة الخارجية السورية، أن تصريحات ترامب تعد خطوة نحو إنهاء معاناة الشعب السوري.