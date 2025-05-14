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ترامب: إدارة بايدن خلقت فوضى بالمنطقة..وأريد عقد صفقة مع إيران

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ترامب: إدارة بايدن خلقت فوضى بالمنطقة..وأريد عقد صفقة مع إيران

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القاهرة - سامية سيد - انطلقت فعاليات القمة الخليجية الأمريكية، فى العاصمة الرياض، بحضور قادة والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

 قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إدارة بايدن خلقت فوضى بالمنطقة من خلال سماحها بالعدوان الذي مارسه أذرع إيران في المنطقة، مشددا: لا يمكن لإيران الحصول على سلاح نووي.

أضاف ترامب،: أود أن أعقد صفقة مع إيران لكن عليها وقف دعم الإرهاب بالمنطقة وعدم سعيها إلى الحصول على سلاح نووي.

وتعهد ترامب بالوقوف إلى جانب الأصدقاء والشركاء ومواجهة التهديدات.

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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