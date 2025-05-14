شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: إدارة بايدن خلقت فوضى بالمنطقة..وأريد عقد صفقة مع إيران والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت فعاليات القمة الخليجية الأمريكية، فى العاصمة السعودية الرياض، بحضور قادة مجلس التعاون الخليجي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إدارة بايدن خلقت فوضى بالمنطقة من خلال سماحها بالعدوان الذي مارسه أذرع إيران في المنطقة، مشددا: لا يمكن لإيران الحصول على سلاح نووي.

أضاف ترامب،: أود أن أعقد صفقة مع إيران لكن عليها وقف دعم الإرهاب بالمنطقة وعدم سعيها إلى الحصول على سلاح نووي.

وتعهد ترامب بالوقوف إلى جانب الأصدقاء والشركاء ومواجهة التهديدات.