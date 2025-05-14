شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: رفع العقوبات عن سوريا ونعمل على إضافة دول إلى اتفاقات أبراهام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الشرق الأوسط يتمتع بطرق حيوية واستراتيجية في قلب العالم وأتطلع إلى العمل مع قادة المنطقة.

أضاف ترامب خلال القمة الأمريكية الخليجية في العاصمة السعودية الرياض، أنتم تحققون شرق أوسط مستقرا وتقومون بعمل رائع، كاشفا: "سنعمل على إضافة المزيد من الدول إلى اتفاقات أبراهام".

كشف ترامب عن تفاصيل لقاءه مع نظيره السوري أحمد الشرع قائلا: "التقيت بالرئيس السوري الشرع بمشاركة الرئيس أردوغان ونبحث تطبيع العلاقات مع سوريا، وسنرفع كل العقوبات عن سوريا وهذا سيكون أمرا إيجابيا".