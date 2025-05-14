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وزير العمل: 107 فرصة عمل فى المقاولات بالأردن براتب يصل إلى 350 دينار أردني

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  • وزير العمل: 107 فرصة عمل فى المقاولات بالأردن براتب يصل إلى 350 دينار أردني 2/2

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القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير العمل محمد جبران ،اليوم الأربعاء عن توفير 107 فرصة عمل لعمالة مصرية ، للعمل في المملكة الأردنية الهاشمية ، في شركات متخصصة في مجالات متنوعة ( تكنولوجيا هندسية – تربية الدواجن – صناعة الزجاج)، وذلك براتب شهري يتراوح ما بين 290 و 350 دينار أردني كل شهر.

وأوضح الوزير أن هذه الفرص عبارة عن:
-  100 بناء خبرة في مجال المقاولات وأعمال البناء كافة.

-  1 عامل تربية دواجن.
-  6 عامل بمصنع زجاج .

وأوضحت هبة أحمد مدير عام التشغيل ،أنه من ضمن الشروط ألا يكون المتقدم سبق تسفيره من الأردن ، ولم يمض على التسفير 5 سنوات ، وألا يكون غادر" المملكة" خلال الفترة من31-5-2020 ، حتى31-5-2021.

وقالت إن التقديم من اليوم الأربعاء ولمدة 5 أيام ،والتقديم طبقا للشروط المرفقة على الرابط التالي :
https://egyemp.labour.gov.eg/Request_JOR/index


فرصة عمل فى المقاولات بالأردن


 

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