شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون: استهدفنا مطار بن جوريون في تل أبيب بصاروخ فرط صوتي والان مع تفاصيل الخبر

أفادت جماعة الحوثيون، قبل قليل، باستهدافها، مطار بن جوريون في تل أبيب بصاروخ فرط صوتي، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

وكام جيش دولة الاحتلال الإسرائيلي، قد أصدر قبل قليل، تحذيرا بإخلاء ثلاثة موانى في اليمن.

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد قال أنه تم رصد صاروخ أطلق من اليمن نحو الأراضي الإسرائيلية، وأن أنظمة الدفاع تعمل على اعتراض التهديد.

وبحسب قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية، قالت بأنه تم تفعيل صفارات الإنذار في تل أبيب، ووسط إسرائيل ومنها القدس والسهل الساحلي والبحر الميت.

ووفقا لما نشرته يديعوت أحرنوت العربية، فإنه يعد هذا هو إطلاق النار الثالث من قبل الحوثيين تجاه إسرائيل خلال الـ24 ساعة الماضية.