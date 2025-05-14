شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد حجز قطارات عيد الأضحى 2025.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، مواعيد حجز تذاكر السفر للمسافرين خلال عطلة عيد الاضحى 2025، كما سيتم إتاحة الحجز الساعة 8 صباحا صباحاً وفقاً للجدول.

للسفر يوم 2025/06/1 يحجز تذاكر السفر يوم 2025/05/18

للسفر يوم 2025/06/2 يحجز تذاكر السفر يوم 2025/05/19

للسفر يوم 2025/06/3 يحجز تذاكر السفر يوم 2025/05/20

للسفر يوم 2025/06/4 يحجز تذاكر السفر يوم 2025/05/21

للسفر يوم 2025/06/5 يحجز تذاكر السفر يوم 2025/05/22

للسفر يوم 2025/06/6 يحجز تذاكر السفر يوم 2025/05/23

وتستعد هيئة السكة الحديد لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال تشغيل قطارات إضافية خلال عطلة عيد الأضحى المبارك وأصدرت الهيئة بعض التعليمات الخاصة بذلك للعمل بها بداية من الشهر القادم، وشملت التعليمات تشغيل قطارات إضافية مكيفة ، بجانب القطارات اليومية.