شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال يصدر تحذيرا بإخلاء ثلاثة موانيء فى اليمن والان مع تفاصيل الخبر

أصدر جيش دولة الاحتلال الإسرائيلي، تحذيرا بإخلاء ثلاثة موانى في اليمن، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد قال أنه تم رصد صاروخ أطلق من اليمن نحو الأراضي الإسرائيلية، وأن أنظمة الدفاع تعمل على اعتراض التهديد.

وبحسب قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية، قالت بأنه تم تفعيل صفارات الإنذار في تل أبيب، ووسط إسرائيل ومنها القدس والسهل الساحلي والبحر الميت.

ووفقا لما نشرته يديعوت أحرنوت العربية، فإنه يعد هذا هو إطلاق النار الثالث من قبل الحوثيين تجاه إسرائيل خلال الـ24 ساعة الماضية.