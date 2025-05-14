شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم الثانى من جولة ترامب الخليجية.. لقاءات حاسمة في الرياض والدوحة والان مع تفاصيل الخبر

قالت مصادر دبلوماسية عربية لليوم السابع، إن جدول أعمال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في يومه الثاني من جولته الخليجية يبدأ بعقد اجتماع مع قادة دول الخليج في تمام الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت السعودية، وذلك في فندق الريتز كارلتون بالرياض، حيث من المتوقع أن يناقش الاجتماع ملفات أمنية واقتصادية وإقليمية بالغة الأهمية.

وعند الساعة الحادية عشرة والنصف صباحًا، يغادر الرئيس الأمريكي مقر الاجتماع متوجهًا إلى المطار، ليغادر المملكة في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

وبحسب الجدول، يصل ترامب إلى العاصمة القطرية الدوحة في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا بتوقيت الدوحة، حيث يتوجه مباشرة إلى الديوان الأميري لعقد لقاء رسمي مع أمير دولة قطر في تمام الساعة الثانية ظهرًا.

ومن المقرر أن يغادر الرئيس الأمريكي الديوان عند الساعة الثالثة وخمس وأربعين دقيقة، متوجهاً إلى مقر إقامته، قبل أن يُستأنف برنامجه المسائي بالتوجه إلى قصر لوسيل في تمام الساعة السابعة وخمس وأربعين دقيقة مساءً.

ويختتم ترامب يومه بحضور عشاء رسمي (عشاء دولة) يُعقد في القصر عند الساعة الثامنة مساءً، على أن يغادر القصر عائدًا إلى مقر إقامته في الساعة التاسعة وخمسين دقيقة مساءً.

وتحظى زيارة ترامب باهتمام واسع كونها تأتي في سياق تطورات متسارعة تشهدها المنطقة، وترافقها محادثات يُتوقع أن تكون محورية في إعادة رسم ملامح العلاقات الاستراتيجية الأمريكية الخليجية