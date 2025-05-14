شكرا لقرائتكم خبر عن معهد الفلك: لا يمكن التنبؤ بالزلازل.. والأوضاع فى مصر مستقرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور شريف الهادى، رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إنه لا يمكن التوقع بحدوث الزلازل على مستوى العالم، ولكن يتم توقع النشاط الزلزالى لكل منطقة.

وأوضح الهادي، في تصريح ، أن الشبكة القومية لرصد الزلازل تقوم بمتابعة النشاط الزلزالي للجمهورية على مدى 24 ساعة يوميا، والتحليل الفوري لبياناته، وتحديد توزيعاته الجغرافية وقوته، ويتم الإعلان عنها أولا بأول.

وأكد رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن الأوضاع داخل الأراضى المصرية مستقرة.