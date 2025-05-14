شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية: الدفاع عن مصالح مصر فى مقدمة أولويات العمل الدبلوماسى بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطى، خلال الاجتماع الافتراضى الذى عقده مع رؤساء البعثات المصرية فى الخارج، أن الدفاع عن المصالح المصرية يعد فى مقدمة أولويات العمل الدبلوماسى بالخارج.

يأتي ذلك في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها عبد العاطي لمتابعة سير العمل في السفارات والقنصليات بالخارج والوقوف على تنفيذ أولويات السياسة الخارجية المصرية.

واستعرض الوزير عبد العاطي خطط الإصلاح المؤسسي التي تتم بالوزارة لرفع مستوى الأداء وكفاءة العمل، وأكد على الدور الرئيسي للبعثات المصرية في الخارج في دعم الاقتصاد الوطني من خلال العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية، وتكثيف التعاون مع القطاع الخاص في دول الاعتماد، وتعزيز التبادل التجاري، وتدشين مجالس للأعمال المشتركة، مبرزا أهمية استعراض الفرص الاستثمارية في القطاعات المختلفة بمصر والعمل على فتح أسواق جديدة لزيادة نفاذ الصادرات المصرية، خاصة في ظل الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتهيئة بيئة الأعمال ودعم دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.

وشدد الوزير عبد العاطي على ضرورة مواصلة الاهتمام بالجاليات المصرية في الخارج، متناولا آخر التطورات بالنسبة لجهود الوزارة في تسريع وتيرة التحول الرقمي لتسهيل الخدمات والمعاملات القنصلية المقدمة للمصريين في الخارج، مؤكداً أهمية مواصلة السفراء والقناصل الالتقاء بشكل دوري مع الجاليات المصرية في دول الاعتماد للتعرف على احتياجاتهم وإحاطتهم بالمبادرات التي طرحتها الدولة المصرية لخدمتهم.

كما تناول وزير الخارجية أهمية دور الدبلوماسية الثقافية في عمل السفارات بالخارج، كما أكد أهمية تكثيف المشاركة المصرية في الأنشطة والفعاليات الثقافية في دول الاعتماد لتعزيز مكانة مصر دولياً وإبراز ما تتمتع به من حضارة وتنوع ثقافي فريد، وشدد على أهمية الترويج لتوافد السياحة الأجنبية لمصر، لاسيما مع قرب افتتاح المتحف المصري الكبير والذي سيكون وجهة رئيسية للسياحة الأثرية والثقافية في مصر.

وعلى صعيد آخر، أكد الوزير عبد العاطي اهتمام الوزارة بصون مباني سفارات وقنصليات مصر في الخارج باعتبارها أصولا للوطن في الخارج وأرصدة عقارية ملكا للدولة تعكس هيبة مصر وصورتها بالخارج.