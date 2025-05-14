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قادة دول الخليج يتوافدون إلى الرياض للمشاركة في القمة الخليجية الأمريكية

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قادة دول الخليج يتوافدون إلى الرياض للمشاركة في القمة الخليجية الأمريكية

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد عبد المجيد

الأربعاء، 14 مايو 2025 09:21 ص

توافد قادة دول الخليج، قبل قليل،على العاصمة الرياض، للمشاركة في القمة الخليجية الأمريكية، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قد وصل إلى المملكة العربية السعودية صباح أمس الثلاثاء، وكان فى استقباله ولى العهد الأمير .

وتتضمن زيارة ترامب عدة محاور بارزة، من أبرزها انعقاد المنتدى الاقتصادى السعودى الأمريكى، حيث من المتوقع الإعلان عن اتفاقات اقتصادية ودفاعية تقدر قيمتها بتريليون دولار، هذه الاتفاقات ستسهم فى تعزيز التعاون بين الجانبين فى مختلف المجالات الحيوية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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