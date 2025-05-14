شكرا لقرائتكم خبر عن قادة دول الخليج يتوافدون إلى الرياض للمشاركة في القمة الخليجية الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

توافد قادة دول الخليج، قبل قليل،على العاصمة السعودية الرياض، للمشاركة في القمة الخليجية الأمريكية، جاء ذلك وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل.

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، قد وصل إلى المملكة العربية السعودية صباح أمس الثلاثاء، وكان فى استقباله ولى العهد الأمير محمد بن سلمان.

وتتضمن زيارة ترامب عدة محاور بارزة، من أبرزها انعقاد المنتدى الاقتصادى السعودى الأمريكى، حيث من المتوقع الإعلان عن اتفاقات اقتصادية ودفاعية تقدر قيمتها بتريليون دولار، هذه الاتفاقات ستسهم فى تعزيز التعاون بين الجانبين فى مختلف المجالات الحيوية.