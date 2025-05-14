شكرا لقرائتكم خبر عن "صناع الخير" تكرّم البنك الأهلي المصري لدوره الرائد في تنمية المجتمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرّمت مؤسسة صناع الخير للتنمية البنك الأهلي المصري، تقديرًا لإسهاماته الفعالة في دعم المبادرات المجتمعية، وتثمينًا للتعاون الوثيق والمستمر مع المؤسسة، والذي كان له أثر ملموس في تحسين حياة الفئات الأكثر احتياجًا.

جاء ذلك خلال احتفالية حضرها محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، ودينا أبو طالب، رئيس قطاع التسويق والتنمية المجتمعية بالبنك، إلى جانب الدكتور مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير وعضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وعدد من أعضاء فريق التنمية المجتمعية بالبنك.

ويعد هذا التكريم تأكيدًا على نجاح الشراكة بين الطرفين، التي ترتكز على تنفيذ مشروعات تنموية متكاملة في مجالات الصحة، والتعليم، والتمكين الاقتصادي، بما يسهم في دعم جهود الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.

ويواصل البنك الأهلي المصري ترسيخ دوره في المسؤولية المجتمعية من خلال شراكات فعالة مع مؤسسات المجتمع المدني، في إطار رؤيته لتعزيز التنمية الشاملة وخدمة المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.