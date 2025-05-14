برنامج نورة يطلق خطوة جديدة في مسيرته ليضم ولأول مرة فتيات من ذوي الاحتياجات

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ضمن الاطار الوطني للاستثمار في الفتيات والذي يحظي برعاية السيدة انتصار السيسي ، وتحت مظلة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، يطلق برنامج نورة خطوة جديدة في مسيرته ليضم ولأول مرة "فتيات من ذوي الاعاقة" ليصبحن جزئا أصيلا من البرنامج.

وأكدت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومى للمرأة أن هذه الخطوة الهامة تأتى في إطار توجهات الدولة نحو إدماج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، مضيفة أنه تم تطوير دليل إجرائي متخصص موجه لميسرات البرنامج يقوم على تعزيز الوعي بأنواع الإعاقات وخصائصها، وتغيير الصور النمطية لذوى الإعاقة عبر فهم الاحتياجات الحقيقية لهم، وتعريف المتدربات والمتدربين بمفاهيم الإعاقة وأنواعها الرئيسية، وتبديد المفاهيم الخاطئة عنها، وتطوير مهارات التعامل معهم باحترام وفعالية في مختلف السياقات التي تشمل (العمل، والتعليم، والحياة اليومية).

وأضافت شيرين ماهر منسقة البرنامج الوطني لتمكين الفتاة بالمجلس أن الدليل الاجرائى يحث علي التعرف على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفقًا للقانون المصري ولاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، علاوة على أهمية امتلاك اللغة الصحيحة عند الحديث عن الإعاقة، ودعم استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة وبخاصة الفتيات ومساعدتهن على المشاركة الفعّالة في المجتمع دون وصمة أو تمييز، وكيفية تقديم الدعم الأولي دون وصمة.



