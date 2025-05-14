شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع بروتوكول تعاون بين جامعتى الأزهر وعين شمس لدعم أهداف التنمية والان مع تفاصيل الخبر

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، بحضور الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد ضياء زين العابدين ، رئيس جامعة عين شمس، بمقر مشيخة الأزهر.



جانب من اللقاء

وفي ختام اللقاء، شهد فضيلة الإمام الأكبر ووزير التعليم العالي توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة الأزهر وجامعة عين شمس، بهدف تحقيق خطط مستقبلية تحقق أجندة مصر 2030 للتنمية المستدامة، في إطار الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي أطلقت في مارس 2023.



توقيع بروتوكول تعاون بين جامعة الأزهر وجامعة عين شمس

ويستهدف البروتوكول قيام الجامعتين بالتعاون مع القطاع الصناعي، لتعزيز دور الجامعات في خدمة المناطق الأكثر احتياجًا، من خلال وضع خطة عمل تنفيذية تشمل خطط الجامعتين واتفاقات التعاون المزمع إبرامها مع رجال الصناعة، والتركيز على برامج تدريب في إطار مبادرة "حياة كريمة" تشمل المجتمع المدني بمنظماته المختلفة ورفع قدرات القيادات المجتمعية والرائدات الريفيات، فضلاً عن إعداد دليل ميداني عن ممارسة التنمية المستدامة فى الريف ليستفيد منه فئات الشباب والمرأة والأسرة والمتطوعين من شباب الجامعتين بالأسر الطلابية، بالإضافة إلى التعاون من خلال تنفيذ بحث قومى على نطاق واسع لعدد من القرى فى إحدى محافظات الجمهورية.