شكرا لقرائتكم خبر عن دار الإفتاء تعلن عن قافلة دعوية بالتعاون مع الأزهر والأوقاف إلى شمال سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت دار الإفتاء المصرية، عن انطلاق قافلة دعوية إلى محافظة شمال سيناء يومي الخميس والجمعة المقبلين، بالتعاون مع الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف انطلاقًا من رسالتها الدينية والدعوية، وفي إطار الشراكة المستمرة بين المؤسسات الدينية المصرية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن الجهود المتواصلة لتعزيز الحضور الميداني للخطاب الديني الوسطي، وتكريس مفاهيم الانتماء والعيش المشترك، وذلك تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، و الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، و الدكتور أسامة السيد الأزهري، وزير الأوقاف، وتضم القافلة نخبة من العلماء والدعاة يمثلون الجهات الثلاث حيث يتوجهون إلى شمال سيناء لعقد لقاءات دعوية ومحاضرات وندوات حوارية في عدد من مراكز المحافظة.

وأكدت دار الإفتاء، أن هذه القافلة تأتي في سياق رؤيتها لتعزيز الوعي المجتمعي بقيم الدين السمحة، وتثبيت أسس الوسطية في مواجهة الأفكار المتطرفة، ودعم جهود الدولة في الحفاظ على استقرار المجتمع وبناء الإنسان.