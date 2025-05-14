شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء المصرية تطلق خدمة "واتساب" لتيسير التواصل مع الشركات والمصانع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة الدواء المصرية عن تفعيل خدمة WhatsApp لتلقي استفسارات الشركات والمصانع العاملة في قطاع الدواء، عبر أيقونة مخصصة على الحساب الالكترونى لكل شركة (Company Profile) على موقع هيئة الدواء المصرية.

تتيح الخدمة تسجيل الاستفسارات بشكل مباشر، حيث يتم فحصها وتحليلها وتحويلها للإدارات المعنية للرد عليها بسرعة وفعالية، بما يسهم في تسهيل التواصل وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين لتعزيز دور هيئة الدواء المصرية الخدمي والمجتمعي دعما للاستثمار والاقتصاد في قطاع الدواء.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز التحول الرقمي، ودعم بيئة الاستثمار الدوائي من خلال تعزيز سُبل التواصل المجتمعي الفعال لهيئة الدواء المصريةوتأكيداً على التزام الهيئة بتقديم خدمات عالية الكفاءة والشفافية، تماشياً مع رؤية مصر 2030.