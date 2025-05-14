شكرا لقرائتكم خبر عن انعقاد النسخة الـ13 لمعرض "اشترى فن مصرى" تحت رعاية وزير الخارجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر النسخة الـ13 لمعرض "اشترى فن مصرى" تحت رعاية وزير الخارجية والهجرة، وبالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

ويأتي ذلك في إطار الدعم الذي تقدمه وزارة الخارجية والهجرة، للجنة الوطنية والتي تمثل الوزارة أحد أعضائها.

وشارك في افتتاح المعرض السفير ياسر شعبان مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية ممثلًا عن وزير الخارجية والهجرة، بجانب كل من باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والسفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وكارلوس أوليفر رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر، وإيهاب لهيطة نائب رئيس نادي الجزيرة.

وتستهدف سلسلة معارض "اشتري فن مصري" المساهمة في الحد من الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر من خلال دعم أصحاب المشروعات الحرفية والتراثية، ومساعدتهم في توسيع دائرة عملائهم في إطار مجتمع الدبلوماسيين المصريين والأجانب، والمساهمة في إقامة تعاون متواصل يمتد لفترات طويلة تسهم في إيجاد فرص تسويقية مستمرة لأصحاب هذه المشروعات.