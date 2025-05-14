شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم تطلب إحصائية للمعلمين بالحصة استعدادا لمسابقة تعاقد فى يونيو والان مع تفاصيل الخبر

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى المديريات التعليمية والإدارات والمدارس بتجهيز وإرسال بيانات المعلمين المتعاقد معهم بالحصة بالعام الدراسى الجارى استعدادا للمسابقة التى سيتم الإعلان عنها فى يونيو المقبل للتعاقد مع هؤلاء المعلمين وفق ضوابط وشروط محددة.

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أرسلت خطابا إلى مديريات التربية والتعليم لجميع المحافظات، طالبت فيه بموافاة الوزارة بقاعدة بيانات المتعاقدين بنظام الحصة على أن يكونوا على رأس العمل للعام الدراسى 2025/2024 حتى تاريخه، طبقا للاستمارة المعدة لذلك خلال أسبوع من تاريخه وذلك للأهمية القصوى، وفق النموذج المعد لذلك على أنه يتم ملء البيانات المطلوبة وأن يتم الارسال نسخة ورقية PDF معتمدة، وأخرى الكترونية (SHEET EXCEL) وعلى اسطوانة مدمجة (CD).

وكان اتفق محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والمهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، على إعلان مسابقة لمعلمى الحصة لشغل وظائف معلم مساعد خلال شهر يونيو المقبل، على أن تتضمن شروط تتناسب مع طبيعة الفئة المستهدفة، وسيتم إعلانها لاحقًا.