شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الرعاية الصحية: تدريب عملى وتنفيذ مبادرات صحية لخدمة المجتمع وتبادل الخبرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن توقيع مذكرة تفاهم بين فرع هيئة بمحافظة الأقصر وجامعة الأقصر ممثلة في كلية طب الأقصر، ويأتي التعاون بين الجانبين كخطوة استراتيجية لإعداد كوادر طبية متميزة تلبي احتياجات المجتمع، وتدعم جهود التنمية المستدامة بمحافظة الأقصر.

ومثّل هيئة الرعاية الصحية في توقيع مذكرتي التفاهم على الترتيب الدكتور محمد شعبان، مدير عام فرع الهيئة بالأقصر، الدكتور عرفة الهواري، مدير إدارة الرعاية الثانوية والثالثية بفرع الأقصر، فيما مثّل جامعة الأقصر الدكتورة صابرين عبد الجليل، رئيس جامعة الأقصر، الدكتور محمد شحات، عميد كلية الطب.

وأوضح بيان الهيئة تهدف مذكرتي التفاهم إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات التعليم الطبي، والبحث العلمي، والتدريب، ودعم المبادرات الصحية المجتمعية، وذلك في إطار دعم جهود الدولة للارتقاء بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وتعزيز التكامل بين القطاعين الصحي والتعليمي داخل المحافظة.

وتشمل مذكرتي التفاهم عددًا من محاور التعاون المشترك، أبرزها: توفير فرص تدريب عملي لطلاب كليات الطب والتمريض والعلوم الصحية داخل منشآت الهيئة العامة للرعاية الصحية، وتنفيذ برامج ومبادرات صحية مشتركة تستهدف خدمة المجتمع المحلي ورفع مستوى الوعي الصحي.

كما تنص مذكرتي التفاهم على تبادل الخبرات بين الجانبين في مجالات الجودة والاعتماد المؤسسي، وإجراء أبحاث علمية تطبيقية ترتبط باحتياجات المجتمع، بالإضافة إلى المساهمة في تطوير المناهج التعليمية بما يعزز من جودة ومخرجات التعليم الطبي.

ومن جهته، قال الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل: "نؤمن بأن التكامل بين المؤسسات الصحية والأكاديمية هو حجر الزاوية لتطوير التعليم الطبي في مصر، لافتًا أن التعاون مع جامعة الأقصر خطوة مهمة نحو بناء كوادر صحية مؤهلة ومُدربة على أعلى مستوى، وهو ما يُسهم بشكل مباشر في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين تحت مظلة التأمين الصحي الشامل"

وأضاف د.أحمد السبكي: "نحن حريصون على توسيع آفاق الشراكات مع الجامعات والمؤسسات الأكاديمية في مختلف المحافظات، لما تمثله من قيمة مضافة في مجالات البحث والتدريب وخدمة المجتمع، ونثمن التعاون مع جامعة الأقصر والذي يأتي اتساقًا مع استراتيجيتنا لتعظيم الاستفادة من الموارد التعليمية والبشرية من أجل تحقيق التنمية الصحية المستدامة".

هذا وشهد مراسم التوقيع عدد من قيادات هيئة الرعاية الصحية بفرع الأقصر، ومن جامعة الأقصر كل من: الدكتور محمد عطيتو، وكيل كلية الطب، الدكتور أبو النجا الحجاجي، مدرس الباطنة ونقيب أطباء الأقصر، والدكتور إبراهيم موسى، مدرس التخدير والعناية المركزة.