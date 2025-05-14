شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يكشف مصير باعة الكتب بسور الأزبكية بعد تطوير الحديقة والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، أن حديقة الأزبكة تشهد أعمال تطوير كبيرة، مشيرا إلى أن من بين أعمال التطوير تخصيص أكشاك لباعة الكتب المتوجديدن بسور الأزبكية، وتم تخصيص جزء من حديقة الأزبكية لهذه الأكشاك والتي نفذتها وزارة الإسكان بالتعاون مع المحافظة، تمهيدا لنقل باعة الكتب إليها وإعادة تطوير وتخطيط المنطقة كمنطقة سياحية ثقافية.



وأضاف محافظ القاهرة، في تصريحات لـ الخليج 365، أنه من المقرر أن يتم افتتاح الأكشاك الجديدة خلال شهر تقريبا، مشيرا إلى أن أعمال التطوير الجارية بحديقة الأزبكية تأتى ضمن جهود الدولة فى استعادة المظاهر الأثرية المميزة لمنطقة القاهرة الخديوية، وتجديد الروح فيها، وإعادة الدور الثقافي، وتعزيز الأهمية السياحية لها.

وقال محافظ القاهرة، إن اللواء دكتور خالد فودة مستشار رئيس الجمهورية للتنمية المحلية ورئيس اللجنة القومية لحماية وتطوير القاهرة التراثية، يتابع معه بشكل مكثف أعمال التطوير الجارية بمنطقة القاهرة الخديوية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة إعادة إحياء هذه المنطقة للحفاظ عليها واستعادة دورها الحيوي في التعبير عن الطابع المعمارى والعمراني لهذه المنطقة.