شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب الشهاداتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية يؤدون اليوم امتحان الفقة والقرآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يؤدى طلاب الشهادة الابتدائية الأزهرية اليوم الأربعاء، الامتحان بمادة القرآن الكريم، في امتحانات الفصل الدراسى الثانى، كما يؤدى طلاب الشهادة الإعدادية الامتحان في مادتي الفقه واللغة العربية "النحو والصرف".

وكان قد أصدر قطاع المعاهد الأزهرية تعليمات خاصة بالطلاب لامتحانات الشهادات الابتدائية والإعدادية والقراءات وعلى رئيس لجنة الامتحان ومن يتولى مساعدته إعلان التنبيهات التالية للطلاب:

يحظر اصطحاب الطلاب للتليفون المحمول أو سماعات البلوتوث أو النظارات أو الساعات الحديثة التي تستخدم للاتصال بهذه الأجهزة أو كتب أو مذكرات أو أية أوراق تخص المادة في اللجنة أثناء انعقاد الامتحانات أو أي شيء يساعد على الغش باللجان.

ينبه على الطالب الإجابة بالقلم ذي المداد الأزرق فقط ويحظر استخدام أي قلم بلون آخر عدا الرصاص في المسودات والرسومات فقط.

على الطلاب عدم كتابة أسمائهم أو أرقام جلوسهم أو عمل أية علامة داخل كراسة الإجابة يستدل منها على شخصياتهم أو ترك أي متعلقات داخل ورقة الإجابة.

ينبه على الطلاب كتابة بياناتهم على القسيمة الملصقة (السلبس) بورقة الإجابة بخط واضح قبل الشروع في الإجابة.

عدم تحرك أي طالب من مكانه قبل تسليم ورقة إجابته للملاحظ أثناء اللجنة ، واختفاء أي ورقة إجابة معناه أن صاحبها لم يسلمها للملاحظ ، ويتعرض الطالب الذي لم يسلم ورقة إجابته إلى إلغاء امتحانه إذا أسفر التحقيق عن إدانته.

ينبه على جميع الطلاب قبل بدء اللجنة ، أنهم مسئولون عن تسليم أوراق إجابتهم كاملة للملاحظين ، وأن عدم التوقيع على كشوف الحضور والانصراف يثبت تخلف الطالب في المادة التي لم يوقع فيها.

اختفاء أي صفحة من أوراق إجابة الطالب معناه أن صاحبها لم يسلمها للملاحظ ، ويتعرض إلى إلغاء امتحانه عن هذه المادة إذا أسفر التحقيق عن إدانته.

لا يسمح لأي طالب الخروج من لجنة الامتحان قبل نهاية نصف الزمن المحدد الإجابة المادة.

يحظر على الطلاب طى أو تمزيق أوراق الإجابة بأي حال من الأحوال وفي حالة حدوث ذلك يتم عمل محضر إثبات حالة وإرساله مع ورقة الإجابة إلى لجنة النظام والمراقبة.

عدم كتابة أي عبارات خارجة عن سياق الامتحان أو تتضمن سبا أو قذفا أو إيحاءات سياسية أو عبارات تخالف الآداب العامة.

على الطالب عند تقديم عذر عن حضور مادة من المواد التأكد من تسلمه كعب طلب العذر بعد التوقيع عليه بما يفيد الاستلام من خلال الإداري المسئول عن تسلم الأعذار.

التنبيه على الطلاب عدم تعمد طمس أو شطب الإجابات بصورة متكررة.

على الطالب السؤال عن موعد امتحانه الشفهي الخاص به.

عند امتحان طلاب الشهادة المواد اللغات ، يلتزم الطالب بالإجابة بلغة واحدة فقط على الأسئلة.

على الطالب كتابة رقم السؤال واجابته فقط ولا يضيع الوقت في كتابة رأس السؤال في ورقة الإجابة.