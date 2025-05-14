شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. جمعية عمومية لأعضاء صندوق التأمين للعاملين بالهيئات القضائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا كريم عبدالباقي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم، رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية، أعضاء الجمعية العمومية للصندوق، وذلك لحضور أعمال الجمعية العمومية العادية، المقرر لها اليوم الأربعاء الموافق 14 مايو 2025 بمركز شباب زينهم بالسيدة زينب، موضحا أنه فى حالة عدم اكتمال النصاب تؤجل لمدة ساعة لحين اكتمال النصاب.

وأوضح عبد الباقى، أن جدول أعمال الجمعية العمومية، هو :

1- مناقشة ميزانية 2024 للصندوق والموافقة عليها من عدمه.

2- اختيار مراقب الحسابات وتحديد أتعابه.

3- الموافقة على اختيار عضوان ذات خبرة وهم: "الدكتور كريم ابراهيم ابراهيم منصور ذات خبرة قانونية، والدكتور طلال توفيق ذات خبرة في مجال الاستثمار" .

4- مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن عام 2024.

5- انتخاب مجلس إدارة للصندوق لمدة ثلاث سنوات.

كما تقدم الصندوق، بدعوة أخري لحضور الجمعية العمومية غير العادية لصندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها في نفس اليوم الاربعاء الموافق 14 مايو الساعة الخامسة مساء.



تكون جدول أعمالها كالتالي :

اولا : عرض اللائحة المجمعه طبقا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 236 لسنة 2024.

ثانيا : عرض بعض التعديلات على لائحة النظام الاساسى ومنها تعديل المادة رقم 31 من لائحة الصندوق الخاصه بتشكيل مجلس الإدارة لتكون كما يلى يتكون مجلس ادارة الصندوق من احدى عشر عضوا اثنان ذات خبرة وتسعة بالانتخاب المباشر من الجمعية العمومية مع الغاء اي مادة تخالف ذلك في لائحة النظام الأساسي للصندوق.

وقد أصدر كريم عبدالباقي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنيابات والمحاكم ورئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص للعاملين بالهيئات القضائية والجهات المعاونة لها، أول تحليل شامل لأداء الصندوق منذ تأسيسه في يناير 1991، وكشف التقرير أن الصندوق يدير استثمارات بقيمة مليار و580 مليون جنيه، ويخدم نحو 72 ألف موظف وموظفة بمرفق العدالة المصري.

وأظهر التحليل أن الصندوق يعمل ضمن إطار قانوني وتنظيمي محدد وفقاً للقانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة، واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار وزير الاقتصاد رقم 78 لسنة 1977، والقانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.