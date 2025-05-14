شكرا لقرائتكم خبر عن كبسولة × القانون.. الفرق بين سقوط العقوبة وانقضاء الدعوى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب إيهاب المهندسالأربعاء، 14 مايو 2025 07:30 ص
لا يستطيع البعض التفريق بين انقضاء الدعوى الجنائية وسقوط العقوبة، وبنصوص مواد القانون سنوضح الفرق بين المصطلحين.- سقوط العقوبة
طبقا للمادة 528 من قانون الإجراءات الجنائية فأن العقوبة تسقط فى جناية محكوم فيها بمضى 20 سنة، وفى أحكام الإعدام تسقط بمضى 30 سنة، وتسقط فى المخالفات بمضى 5 سنوات، وتسقط فى المخالفات بمضى سنتين.- انقضاء الدعوى الجنائية
المادة 15 من قانون الإجراءات حددت مدة انقضاء الدعوى الجنائية، ففى الجنايات تنقضى بمضى 10 سنوات من يوم الجريمة، وفى الجنح بمضى 3 سنوات، وفى المخالفات تنقضى بمضى سنة.
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