شكرا لقرائتكم خبر عن أوهام 5 نجوم وتذاكر مزيفة.. كيف يخدعك نصابو العمرة؟ والان مع تفاصيل الخبر

مع الدخول فى موسم الحج، يستغل المحتالين احتياج المواطنين ورغبتهم فى السفر لآداء العمرة وفريضة حج بيت الله الحرام، للاستيلاء على أموال الراغبين فى السفر والنصب عليهم، متخذين العديد من الحيل لتسهيل خطتهم الشيطانية، ويستعرض الخليج 365 فى النقاط التالية اهم الحيل التى يضعها النصاب للايقاع بضحاياه وهي:

*الترويج للشركة على مواقع التواصل الاجتماعى للانتشار بشكل واسع امام الراغبين.

* توفير تأشيرات بمقابل مادى، لتسفيرهم باستخدام تأشيرات لدول عربية وتذاكر سفر ذهاب وعودة.

*تخفيض أسعار شركتهم عن باقى الشركات بمبالغ كبيرة.

*مساعدتهم فى انهاء الإجراءات والأوراق اللازمة بشكل سريع.

*منحهم عضويات سياحية سنوية للعديد من الدول.

*الحجز فى فنادق 5 نجوم بالقرب من البيت الحرام على عكس الحقيقة.

*تيسير الانتقالات بين مكة والمدينة.