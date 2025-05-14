شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز أهداف معهد المشورة الأرثوذكسية والان مع تفاصيل الخبر

يمثل معهد المشورة أهمية لدى الكثيرين، حيث يعتبر خطوة لدراسة علم المشورة الأرثوذكسية المسيحية وتقديم كورسات متنوعة لكل الفئات وإعداد خدام للخدمة كمشيرين، والمساعدة فى إنشاء معاهد أخرى فى كل المحافظات.

ويهدف المعهد لنشر الوعي بين شعب الكنيسة مستخدماً علم المشورة من منظور مسيحى للمساعدة فى مسيرة نضج الشخصية نحو علاقة أفضل مع الله ومع النفس ومع الآخرين، وإثراء الأسرة الأرثوذكسية بالسعي للتوافق والنمو لتكون بيتاً مبنياً على الصخر، و التخلص من الإعاقات النفسية والسلوكيات غير السوية.

ولم يقتصر دور المعهد على الكورسات فقط، ولكنه يقدم الدعم وخدمات وجلسات للمشورة والمناقشة، بالإضافة إلى أنه يشمل على مكتبة، ويتضمن كورسات وورش للارتباط والزواج، وللطفولة والتربية، وللشباب والخدام، للرجل والمرأة، وكورسات للأباء الكهنة، فتتمثل هدوف ودور كلا من الكورسات والخدمات والمكتبة كالتالى:

كورسات معهد المشورة:

ويقدم المعهد مجموعة من الكورسات التى تهدف لتنمية الفرد والمجتمع، وكورسات خاصة بمساعدة من يعانى من الإدمان بكافة أشكاله.

خدمات المشورة:

يقدم معهد المشورة جلسات مشورية لمن يرغب فى ذلك مع نخبة متخصصة من أساتذة المعهد فى تخصصات مختلفة.

المكتبة الاستعارية:

تضم مكتبة معهد المشورة مجموعة رائعة من أكبر الكتب فى المجال المشورة وخدمة المجتمع ويوجد أيضا كتب للبيع بأسعار مخفضة.

كما تتمثل رؤية المعهد في مساعدة شعب الكنيسة للوصول إلى الصحة النفسية المتزنة لأنها أنسب وسط لعمل الروح القدس عن طريق فهم النفس من أجل فهم الأخر، والرسالة هي عمل توعية للثقافة النفسية المشورية على مستوى الشعب ككل وعلى مستوى شخصى لمحبي الدراسة.