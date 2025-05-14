شكرا لقرائتكم خبر عن القمر العملاق واقترانات نادرة تضيء سماء مصر حتى نهاية شهر مايو والان مع تفاصيل الخبر

يكون هواة الظواهر الفلكية حتى نهاية شهر مايو 2025، مع عدد من الظواهر الفلكية المميزة التى ستزين سماء الليل ويشاهد معظمها بسهولة بالعين المجردة، كشف عنها الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، وعضو الاتحاد العربى لعلوم الفلك والفضاء.

وينشر ”الخليج 365” تفاصيل الظواهر الفلكية المرتقبة حتى نهاية مايو، كما يلي:

18 مايو/ أورانوس يقترن مع الشمس

نهتم دائما بالظواهر الفلكية التى يمكن رؤيتها بالعين المجردة أو التلسكوبات الصغيرة.. ولكن يجب أن ننوه أيضا أن هناك اقترانات تحدث مع الشمس، وهى اقترانات لا يمكن رؤيتها بطبيعة الحال، لأن أى جرم سماوى يقترن مع الشمس لا يمكن رؤيته أبدا بسبب قوة إضاءة الشمس، ومثال لذلك اقتران القمر مع الشمس فى نهاية كل شهر قمرى، فالشمس هى أقرب نجم لنا على الاطلاق وهى النجم الأم الذى ندور حوله، وبالتالى فهو النجم الوحيد الذى يمكن رؤية تفاصيل سطحه، ولذلك تضغى أضاءة الشمس على الأرض عندما تكون فوق الأفق، وعلى هذا الأساس سيكون اقتران كوكب أورانوس مع الشمس فى هذا اليوم غير مرئيا على الإطلاق.

20 مايو/ التربيع الثاني

يشرق القمر فى ذلك اليوم بعد منتصف الليل فى طور التربيع الثانى حيث يضيئ نصف قرصه فقط، وتبلغ نسبة لمعانه 50%، علما بأن الجزء المضئ من القمر فى حالة التربيع الثانى يشير دائما إلى اتجاه الشرق وهو إتجاه الشمس (حتى لو كانت الشمس تحت الأفق)، ومن ثم يصبح القمر فى وسط السماء تقريبا عند شروق الشمس، ثم يستمر فى التحرك نحو الغرب إلى أن يبدأ بالغروب الفعلى عند الظهيرة، أى عندما تكون الشمس فى منتصف النهار تقريبا.

23 مايو/ القمر وزحل

يشرق القمر فى الـ 3:10 صباحا تقريبا فى ذلك اليوم مقترنا مع كوكب زحل (لؤلؤة المجموعة الشمسية)، وهو اقتران يُشاهد بالعين المجردة السليمة فى السماء إلى أن يختفى المشهد فى شدة ضوء الشفق الصباحى من جراء شروق الشمس.

24 مايو/ القمر والزهرة

يشرق القمر فى الـ 3:40 صباحا تقريبا فى ذلك اليوم مقترنا مع كوكب الزهرة (ألمع كواكب المجموعة الشمسية) وهو اقتران يُشاهد بالعين المجردة السليمة فى السماء إلى أن يختفى المشهد فى شدة ضوء الشفق الصباحى من جراء شروق الشمس.

26 مايو/ القمر فى الحضيض

يكون القمر فى هذا اليوم فى منطقة الحضيض فى مداره حول الأرض وهى المنطقة القريبة نسبيا إلى الأرض حيث تبلغ المسافة بينهما حوالى 359,000 كم، علما بأن منطقة الحضيض تتغير من شهر لأخر ولا يُعتبر القمر سوبر أو عملاقا إلا إذا كانت مسافته من الأرض أثناء الحضيض أقل من 360,000 كم، وهو الشرط الذى ينطبق على وضع القمر فى ذلك اليوم، ومع كونه هلالا ضعيفا، إلا أنه سيكون عملاقا، وعلى كل حال فأن ظاهرة المد والجزر تزيد شدتها قليلا أثناء وجود القمر فى منطقة الحضيض.

27 مايو/ القمر الجديد (محاق ذو الحجة)

عندما يقترن أى جرم سماوى مع الشمس لا يمكن رؤيته أبدا بسبب قوة إضاءة الشمس، ولذلك لا يمكننا رؤية القمر أثناء اقترانه مع الشمس حيث يشرق ويغرب معها فلا يترائى لنا أبدا ! وعلى هذا الأساس لن يكون القمر مرئيا فى السماء طوال الليل فى ذلك اليوم إيذانا ببدء ميلاد القمر الجديد، فعند خروج القمر من حالة الاقتران مع الشمس حينئذ يولد القمر الجديد، علما بأن رؤية الهلال الجديد بالعين المجردة تعتمد أساسا على فترة بقاء القمر الوليد فى السماء بعد غروب الشمس مباشرة أثناء الشفق المسائي.

كما تعتمد رؤيته أيضا على صفاء السماء وخلوها من السحب والشبورة والغبار، وتعتبر أيام المحاق هى أفضل الليالى الليلاء خلال شهور السنة بالنسبة للفلكيين لرصد الأجرام السماوية الخافتة مثل المجرات والحشود النجمية ونجوم الكوكبات البعيدة، حيث لا يعيق ضوء القمر فى هذا الوقت الأرصاد الفلكية المطلوبة.

30 مايو/ القمر وبولوكس

يترائى القمر مقترنا مع النجم بولوكس Pollux، ألمع نجم فى برج التوأم/ الجوزاء (ألفا التوأم) حيث نراهما بالعين المجردة السليمة متجاوران فى السماء بعد غروب الشمس مباشرة ودخول الليل، حتى يبدأ المشهد فى الغروب فى الـ 11:20 مساءا، علما بأن بولوكس هو نجم عملاق برتقالى اللون أكبر من الشمس بنحو 3 أضعاف ويبعد عن الأرض بنحو 34 سنة ضوئية.

31 مايو/ القمر وخلية النحل

يترائى القمر مقترنا مع الحشد النجمى خلية النحل Beehive فى برج السرطان بعد غروب الشمس مباشرة ودخول الليل فى ذلك اليوم .. ولكن لصعوبة رؤية الحشد النجمى خلية النحل بالعين المجردة ننصح بإستخدام تلسكوب صغير حيث نراهما متجاوران فى السماء إلى أن يبدأ المشهد فى الغروب عند منتصف الليل تقريبا، ومن الجدير بالذكر أن الحشد النجمى خلية النحل يقع على مسافة 580 سنة ضوئية تقريبا من الأرض ويبلغ عمره حوالى 600 مليون سنة.. وهو يظهر كسحابة مجسمة فى كوكبة السرطان كما رآها جاليليو لأول مرة باستخدام التلسكوب عام 1609 وتمكن من رؤية 40 نجما فقط .