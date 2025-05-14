شكرا لقرائتكم خبر عن بيان عاجل من البحوث الفلكية: زلزال بقوة 4.26 ريختر شمال مطروح والان مع تفاصيل الخبر

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية تسجيل هزة أرضية جديدة، صباح اليوم الأربعاء، بقوة 4.26 درجة على مقياس ريختر، وذلك على بُعد 421 كيلومترًا شمال مدينة مرسى مطروح.

وأوضح المعهد في بيان رسمي أن الهزة وقعت في تمام 03:57:06 صباحًا بالتوقيت المحلي، وأنها لم تكن محسوسة لدى المواطنين، كما لم ترد أي بلاغات عن وقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

وجاءت بيانات الهزة الأرضية كالتالي:

التاريخ: 14 مايو 2025

الوقت: 03:57:06 صباحًا

القوة: 4.26 درجة

خط العرض: 35.12 شمالًا

خط الطول: 27.09 شرقًا

العمق: 55.55 كم

ويُذكر أن هذه الهزة تأتي كأحد توابع الزلزال الرئيسي الذي وقع في نفس المنطقة فجر اليوم، حيث سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل في الساعة 01:51:15 صباحًا زلزالًا بقوة 6.4 ريختر، على بعد 421 كم شمال مطروح، شعر به عدد من سكان المحافظات دون أن يسفر عن خسائر.

ويواصل المعهد القومي للبحوث الفلكية مراقبة النشاط الزلزالي في المنطقة، مؤكدًا أن الوضع لا يدعو للقلق حتى الآن.