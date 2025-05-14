شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير من الكهرباء للمواطنين: العبث بالعداد = محضر وغرامة والان مع تفاصيل الخبر

حذرت شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس حسن البيلى، جميع المشتركين التابعين لنطاق عمل الشركة من التلاعب فى الوصلات الخاصة بعدادات الكهرباء سواء التقليدية أو مسبوقة الدفع وذلك تجنبا لتحرير محاضر سرقات التيار الكهربائى وتوقيع غرامات مالية ضخمة.

و ياتى هذا التحذير فى إطار خطة عمل أطلقتها الشركة لشن حملات مكثفة فى جميع الأحياء السكنية والتجارية التابعة للشركة لضبط المخالفين وسارقى التيار الكهربائى، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء بتكثيف حملات ضبط سارقى التيار لتقليل نسبة الفقد بالشبكة الكهربائية واسترداد حق الدولة.

وفيما يلى الأحياء التابعة لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء:

شبرا مصر، الساحل، روض الفرج، الزيتون، الشرابية، حدائق القبة، الزاوية الحمراء، مصر الجديدة، النزهة، شرق مدينة نصر، غرب مدينة نصر، عين شمس، السلام، الوايلى، باب الشعرية، مدينة العبور، مدينة القاهرة الجديدة.

جزء من محافظة القليوبية "شرق شبرا الخيمة، غرب شبرا الخيمة، الخانكة، مدينة القناطر الخيرية".