شكرا لقرائتكم خبر عن توابع الزلزال.. هزة ارتدادية جديدة بقوة 4.26 ريختر شمال مرسى مطروح والان مع تفاصيل الخبر

رصدت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل هزة أرضية ارتدادية جديدة، صباح اليوم الأربعاء، بقوة 4.26 درجة على مقياس ريختر، وذلك على بعد 421 كيلومترًا شمال مدينة مرسى مطروح، ضمن توابع زلزال البحر المتوسط الذي وقع فجر اليوم.

ويُعد هذا التابع الثاني الذي يتم تسجيله بعد الزلزال الرئيسي الذي ضرب البحر المتوسط قرب جزيرة كريت، وشعر به عدد كبير من سكان القاهرة ومحافظات أخرى دون وقوع خسائر.

وكانت بيانات الزلزال الرئيسي كالتالي:

التاريخ: الأربعاء 14 مايو 2025

الوقت: 01:51:15 صباحًا بالتوقيت المحلي

القوة: 6.4 درجة على مقياس ريختر

الموقع: على بُعد 421 كم شمال مرسى مطروح

العمق: 76 كم

خط العرض: 35.12 شمالًا

خط الطول: 27.0 شرقًا

وأكد المعهد القومي للبحوث الفلكية أن الهزات الارتدادية المسجلة حتى الآن لم تسبب أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات، مشددًا على أن الوضع مستقر، ويتم متابعة جميع التوابع بدقة.