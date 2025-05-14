شكرا لقرائتكم خبر عن معهد الفلك يوجه 10 نصائح لحماية المواطنين وقت حدوث الزلازل.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

أصدر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية قائمة من الإرشادات الهامة التي يجب على المواطنين اتباعها وقت وقوع الزلازل، وذلك للحفاظ على سلامتهم وتفادي أي أضرار محتملة قد تنتج عن الاهتزازات الأرضية أو الانهيارات الجزئية.

ويوضح ”الخليج 365” أبرز تلك النصائح التي جاءت على النحو التالي:

1- عدم استخدام المصاعد الكهربائية، لاحتمالية انقطاع الكهرباء فجأة.

2- متابعة الأخبار الرسمية والإرشادات التي تصدرها الجهات المختصة عقب الزلزال.

3- في المدارس: على الطلاب البقاء تحت المقاعد دون اندفاع على السلالم، والخروج بتوجيه من المدرسين بعد توقف الهزة.

4- الابتعاد فورًا عن شواطئ البحار خوفًا من التعرض لموجات تسونامي، وعدم العودة قبل مرور 12 ساعة على الأقل.

5- التصرف بهدوء وعقلانية أينما كنت لحظة وقوع الزلزال.

6- فصل التيار الكهربائي والغاز تجنبًا لحدوث حرائق أو تسربات.

7- الابتعاد عن الأجسام غير المثبتة مثل الخزائن والرفوف والنوافذ الزجاجية.

8- الاحتماء تحت طاولة أو كنبة متينة لحمايتك من تساقط الأجسام.

9- إذا كنت تقود سيارة، توقف على الفور إلى جانب الطريق.

10- تجنب التوقف أسفل الجسور أو خطوط الكهرباء عالية الضغط.



إرشادات السلامة وقت وقوع الزلازل



إرشادات السلامة وقت وقوع الزلازل

وكانت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد قد سجلت، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء 14 مايو 2025، هزة أرضية على بُعد 421 كيلومترًا شمال مدينة مطروح، وجاءت بياناتها على النحو التالي:

التاريخ: 14/05/2025

الوقت: 01:51:15 صباحًا بالتوقيت المحلي

القوة: 6.4 درجة على مقياس ريختر

خط العرض: 35.12 شمالًا

خط الطول: 27.0 شرقًا

العمق: 76 كم

وأكد المعهد أنه وردت إليه بلاغات بشعور المواطنين بالهزة، دون تسجيل أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.