شكرا لقرائتكم خبر عن قدم الآن.. وظائف فى السعودية برواتب تصل لـ87 ألف جنيه شهريًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى خطوة لتعزيز فرص العمل للكوادر المصرية بالخارج، تواصل وزارة العمل فتح باب التقديم لـ30 فرصة عمل متميزة فى المملكة العربية السعودية، للعمل بإحدى كبرى شركات المقاولات العامة، برواتب شهرية تتراوح بين 3000 و6500 ريال سعودى، أى ما يعادل نحو 87 ألف جنيه مصرى، وتشمل الـ وظائف تخصصات متنوعة فى مجالات الإنشاءات والميكانيكا والتركيبات، إضافة إلى وظائف فنية وعادية.

وأوضحت أن التقديم مستمر لمدة 4 أيام، بداية من الأثنين الماضى، وحتى الجمعة المقبل، مشيرة إلى أن التقديم يتم عبر البريد الإلكترونى التالي: [email protected].

• الوظائف المطلوبة تشمل:

6 حدادين – برادين – لحامين: شرط الحصول على شهادة تدريب فى مجال الأمن الصناعى وخبرة لا تقل عن 7 سنوات.

1 مشرف عام ميكانيكا: خبرة 12 سنة، وشهادة تدريب فى الأمن الصناعي.

1 مشرف عام تركيبات وإنذار حريق: خبرة 12 سنة، مع شهادة تدريب متخصصة فى أنظمة الإنذار والكاميرات.

3 فنى تركيبات كهربائية وشبكات: بخبرة 7 سنوات، وشهادة تدريب فى الأمن الصناعي.

3 فنى تركيبات صاج وفنى تبريد: خبرة فى التركيب والصيانة، مع شهادة فنية.

3 سباكين أعمال صحية: خبرة فى تركيب الأنابيب وأنظمة الصرف الصحي.

5 نجارين مسلح: خبرة فى أعمال النجارة والخرسانة.

3 حدادين مسلح: خبرة فى الحدادة الإنشائية.

5 عمالة عادية: شرط التمتع بلياقة بدنية والقدرة على العمل تحت الضغط.

• المزايا التى توفرها الشركة تشمل:

إجازة سنوية مدفوعة الأجر لمدة 30 يومًا.

تذاكر طيران ذهاب وعودة.

تحمل كافة نفقات الإقامة والتجديد.

مكافآت سنوية وحوافز أداء.

أجر إضافى عن ساعات العمل الإضافية.

عقد عمل موثق عبر منصة "قوى".

تأمين طبى شامل.

مكافأة نهاية خدمة طبقًا لقانون العمل السعودي.



وتأتى هذه الخطوة ضمن جهود وزارة العمل فى التوسع بفرص التشغيل الخارجى وتأمين وظائف لائقة ومجزية للمصريين فى الخارج، بالتنسيق مع الشركات الدولية وجهات التمثيل العمالي.