شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. رئيس شبكة الزلازل: مركز الزلزال بعيد عن المدن المصرية ولا داعى للقلق والان مع تفاصيل الخبر

كشف الدكتور شريف الهادي، رئيس الشبكة القومية للزلازل، أن المسافة بين مركز الزلزال الذي وقع جنوب كريت وأقرب مدينة مصرية تبلغ نحو 420 كيلومترًا، وهي مسافة آمنة لا تستدعي القلق.

وأضاف رئيس الشبكة القومية للزلازل، فى تصريحات صحفية، أنه لا توجد مخاوف من توابع الزلزال، لأنها ستكون ضعيفة، موضحا أن المواطنين شعروا بالهزة في القاهرة نظرًا لطبيعة التربة الطينية الهشة، التي تأثرت بعمق الزلزال رغم بُعد مركزه.

ووجه رسالة للمواطنين قائلا: لا داعي للقلق.

وسجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، الأربعاء الموافق 14/05/2025، هزة أرضية علي بعد 421 كيلومتر شمال مطروح، وكانت بياناتها كالتالي:

تاريخ الحدوث: 14/05/2025

وقت الحدوث : 01:51:15 صباحا بالتوقيت المحلي

القوة : 6.4 درجة علي مقياس ريختر

خط العرض: 35.12 شمالا

خط الطول : 27.0 شرقا

العمق: 76 كم

وورد للمعهد ما يفيد بالشعور بالهزة دون وقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات.