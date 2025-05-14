شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال اليوم.. الهلال الأحمر: لم ترد بلاغات عن أضرار بسبب الزلزال حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت غرفة عمليات الهلال الأحمر المصري أنها تتابع على مدار الساعة تداعيات الهزة الأرضية التي وقعت فجر اليوم الأربعاء في البحر الأبيض المتوسط، قبالة السواحل المصرية، وبلغت قوتها 6.1 درجة على مقياس ريختر، في تمام الساعة 01:54 صباحًا، وشعر بها عدد من سكان القاهرة والمحافظات الساحلية.

وأكد الهلال الأحمر أنه فور الشعور بالهزة، تم تفعيل خطة الطوارئ في المدن الساحلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تحسبًا لأي تطورات.