شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا تفعل إذا شعرت بهزة أرضية؟ دليل مبسط للتصرف الآمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رغم أن الزلازل نادرة نسبيًا فى مصر إلا أن الهزة الأرضية الأخيرة التى شعر بها سكان عدة محافظات فى فجر اليوم 14 مايو 2025 أعادت إلى الأذهان أهمية الوعى بأساسيات السلامة وقت الزلازل. فقد تمر الثوانى الأولى بين الشعور بالهزة والقرار الصحيح كفيلة بإنقاذ حياة أو فقدانها، لذلك فإن المعرفة المسبقة بخطوات السلامة قد تُحدث فرقًا هائلًا.

إذا كنت داخل مبنى.. ابقَ فى مكانك ولا تهرب

عند حدوث الزلزال وأنت داخل مبنى، الخطوة الأولى هى البقاء فى الداخل، فمعظم الإصابات تحدث بسبب محاولة الهروب أثناء الاهتزاز. ابحث فورًا عن مكان آمن، مثل الاحتماء تحت طاولة قوية أو بجوار حائط داخلى بعيد عن النوافذ والأرفف الثقيلة. إن لم تجد شيئًا تحتمى تحته، اجلس على الأرض وغطِّ رأسك بذراعيك.

تجنب استخدام المصاعد أو السلالم، فهى من أخطر الأماكن أثناء الزلازل. كذلك لا تحاول الخروج من المبنى أثناء الاهتزاز، فقد يسقط عليك الزجاج أو الحطام من الواجهات.

إذا كنت فى الخارج.. ابتعد عن المبانى وابحث عن مساحة مفتوحة

أما إن كنت فى الشارع وقت الزلزال، فابتعد قدر الإمكان عن المبانى، الأشجار، أعمدة الكهرباء، واللافتات. تحرك إلى منطقة مفتوحة، وابقَ بعيدًا عن أى شيء قد يسقط. إذا كنت فى سيارة، أوقفها فورًا على جانب الطريق، وابقَ داخلها حتى تهدأ الأرض، لكن تجنب التوقف تحت الجسور أو الأشجار.

بعد الزلزال.. تحقق من سلامتك وكن مستعدًا لهزات ارتدادية

عند انتهاء الهزة، افحص نفسك ومن حولك للتأكد من عدم وجود إصابات. إذا شممت رائحة غاز أو رأيت أسلاك كهرباء مكشوفة، أغلق مصدر الطاقة فورًا. كن مستعدًا لهزات ارتدادية، فقد تحدث خلال دقائق أو ساعات، وقد تكون قوية بما يكفى لإحداث أضرار إضافية.

تابع البيانات الرسمية من الجهات المختصة، ولا تعتمد على الشائعات أو الأخبار المتداولة على مواقع التواصل. وفى حال تضرر منزلك أو لاحظت تصدعات، تجنب العودة إليه حتى يتم فحصه هندسيًا.

الاستعداد المسبق هو السلاح الأقوى

احتفظ دائمًا بحقيبة طوارئ تحتوى على أدوات إسعاف أولى، كشاف، بطاريات، مياه معبأة، ومعلومات التواصل الضرورية. كما يُفضل تثبيت تطبيقات الطوارئ الموثوقة على الهاتف، وتعلم الأساسيات من خلال المصادر الرسمية مثل هيئة الإسعاف أو الدفاع المدني.

الزلازل لا يمكن منعها، لكن يمكن تقليل أثرها عبر الوعى، والهدوء، وسرعة التصرف الصحيح. والمعلومة فى وقتها قد تُنقذ حياة.