شكرا لقرائتكم خبر عن معهد الفلك: الزلزال لم يتجاوز 20 ثانية.. ولم نسجل هزات ارتدادية حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

كشف الدكتور طه رابح، القائم بأعمال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أنه لم يتم تسجيل أية هزات ارتدادية حتى الآن لزلزال كريت، والذى شعر به سكان القاهرة الكبرى وعددا من المحافظات.

وأضاف القائم بعمل رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": حتي الآن لم ترصد أجهزة الشبكة القومية للزلزال التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أي توابع لزلزال البحر المتوسط.

وتابع: الزلزال لم يتجاوز الـ20 ثانية.

وسجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد اليوم الأربعاء الموافق 14/05/2025 هزة أرضية علي بعد 421 كيلومتر شمال مطروح، وكانت بياناتها كالتالي:

تاريخ الحدوث: 14/05/2025

وقت الحدوث : 01:51:15 صباحا بالتوقيت المحلي

القوة : 6.4 درجة علي مقياس ريختر

خط العرض: 35.12 شمالا

خط الطول : 27.0 شرقا

العمق: 76 كم

وورد للمعهد ما يفيد بالشعور بالهزة دون وقوع أى خسائر في الأرواح والممتلكات.