شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. رئيس معهد الفلك: عمق زلزال اليوم كان كبيرًا.. ونتابع توابعه بدقة والان مع تفاصيل الخبر

كشف الدكتور طه رابح، القائم بأعمال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، تفاصيل الزلزال الذى شعر به المواطنين بالقاهرة الكبرى والمحافظات.

وأشار القائم بعمل رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إلى أن عمق الزلزال كان كبيرًا ولذلك شعر به المواطنين، لافتا إلى أن الزلزال من فئة الزلازل المتوسطة.

ولفت إلى أن الشبكة القومية للزلازل تتابع على مدار الساعة أى توابع قد يتم تسجيلها لهذا الزلزال.

وسجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، منذ قليل اليوم الأربعاء الموافق 14/05/2025هزة أرضية علي بعد 631 كيلومتر شمال رشيد، وكانت بياناتها كالتالي:

تاريخ الحدوث: 14/05/2025

وقت الحدوث : 01:51:15 صباحا بالتوقيت المحلي

القوة : 6.4 درجة علي مقياس ريختر

خط العرض: 35.12 شمالا

خط الطول : 27.0 شرقا

العمق: 76 كم

وورد للمعهد ما يفيد بالشعور بالهزة دون وقوع اي خسائر في الأرواح والممتلكات.