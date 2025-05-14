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زلزال القاهرة.. البحوث الفلكية: هزة أرضية بقوة 6.4 على بعد 631 كم شمال رشيد

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زلزال القاهرة.. البحوث الفلكية: هزة أرضية بقوة 6.4 على بعد 631 كم شمال رشيد

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب

الأربعاء، 14 مايو 2025 02:30 ص

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، فجر الأربعاء، الموافق 14/05/2025 هزة أرضية علي بعد 631 كيلومتر شمال رشيد، وكانت بياناتها كالتالي:

تاريخ الحدوث: 14/05/2025
وقت الحدوث: 01:51:15 صباحا بالتوقيت المحلي
القوة: 6.4 درجة علي  مقياس ريختر
خط العرض: 35.12  شمالا 
خط الطول: 27.0 شرقا 
العمق: 76 كم

وورد للمعهد ما يفيد بالشعور بالهزة دون وقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات.

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