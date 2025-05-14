شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال القاهرة.. البحوث الفلكية: هزة أرضية بقوة 6.4 على بعد 631 كم شمال رشيد والان مع تفاصيل الخبر

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، فجر الأربعاء، الموافق 14/05/2025 هزة أرضية علي بعد 631 كيلومتر شمال رشيد، وكانت بياناتها كالتالي:

تاريخ الحدوث: 14/05/2025

وقت الحدوث: 01:51:15 صباحا بالتوقيت المحلي

القوة: 6.4 درجة علي مقياس ريختر

خط العرض: 35.12 شمالا

خط الطول: 27.0 شرقا

العمق: 76 كم

وورد للمعهد ما يفيد بالشعور بالهزة دون وقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات.