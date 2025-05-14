شكرا لقرائتكم خبر عن رابط الاستعلام عن رقم جلوس امتحانات الدبلومات الفنية 2025 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود طه حسينالأربعاء، 14 مايو 2025 02:30 ص
يبحث كثير من أولياء الأمور وطلاب الدبلومات الفنية عن رابط معرفة قم الجلوس استعدادا للامتحانات التى تنطلق يوم 29 مايو الجارى، حيث يمكن للطلاب الدخول على الرابط التالى ومعرفة رقم الجلوس واللجنة الامتحانية.اضغط هنا
وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إنه فى إطار استعدادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الخاصة بأعمال امتحانات الدبلومات الفنية (صناعى - زراعى - تجارى - فندقي) للعام الدراسى 2024/ 2025، أعلنت الوزارة عن إتاحة أرقام جلوس الدبلومات الفنية ومقر اللجان عبر الموقع الرسمى الوزارة .
عن طريق الدخول بالايميل الموحد الخاص به عبر الرابط:اضغط هنا
وأوضحت الوزارة أنه من المقرر أن تبدأ الامتحانات للدبلومات الفنية يوم الخميس الموافق 29 مايو 2025، وتستمر حتى الخميس 12 يونيو 2025، وفقًا للجدول المحدد.
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