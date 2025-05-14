شكرا لقرائتكم خبر عن احذر.. غرامات تصل إلى 100 ألف جنيه بسبب التخلص غير الآمن من المخلفات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 من إلقاء المخلفات غير الخطرة فى الأماكن والمواقع العامة، فالتخلص غير السليم من النفايات له عواقب وخيمة فى تلوث البيئة وخاصة إذا كان فى المناطق ذات الكثافة السكانية الكبيرة.



لذلك حذرنا القانون من إلقاء النفايات والمخلفات غير الخطرة فى الأماكن غير المخصصة لها لمنع التلوث والحفاظ على البيئة وإلا وقعنا تحت طائلة القانون.

ونصت المادة "71" على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من:

- ألقى أو تخلص من المخلفات غير الخطرة فى غير المواقع أو الأماكن المخصصة لذلك .

- فرز أو عالج المخلفات البلدية فى غير الأماكن المخصصة لذلك

- سلم المخلفات غير الخطرة إلى شخص أو منشأة غير مرخص لهما بذلك

وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معا، وفى جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة فى ارتكاب الجريمة، ودون إخلال بحقوق الغير حسنى النية، وبإلزام المحكوم عليه بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا على نفقته الخاصة.