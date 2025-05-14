شكرا لقرائتكم خبر عن المدارس تواصل عقد التقييم المبدئى لأولى وثانية ابتدائى خلال الأسبوع الجارى والان مع تفاصيل الخبر

تواصل المدارس عقد التقييم المبدئى للفصل الدراسي الثاني للصفين الأول والثانى الابتدائى، خلال الأسبوع الجارى، ويشمل تقييم الطلاب فى اللغة العربية واللغة الإنجليزية ومختلف التخصصات والتربية الدينية والرياضية بما يعادل حصة دراسية تصل لـ50 دقيقة لكل مادة دراسية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن تقييمات الصفين الأول والثاني الابتدائي تكون بها نسبة أسئلة شفوية وأسئلة أخري يقوم الطالب بحلها علي السبورة، فضلا عن تقييمات تحريرية لقدرته على القراءة والكتابة، وتدريب التلاميذ على الامتحان استعدادا لمرحلة لاحقة بعد صعوده للصفوف العليا.

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أن التقييمات مهمة للطلاب الصفين الأول والثاني الابتدائي لتحديد مستواهم في القراءة والكتابة، والتحصيل الدراسي للفصل الدراسي الثانى، موضحة أن نتيجة الصف الأول والثاني الابتدائي يجب علي التلميذ أن يجتاز التقييم المبدئي والنهائي ويحقق نسبة حضور 60% من إجمالي أيام الفصل الدراسي الأول والثاني، وفي حالة عدم اجتياز التقييم أو عدم تحقيق نسبة الحضور لا يتم تصعيده إلي الصف الأعلى إلا بعد اجتياز البرنامج العلاجي في فترة الإجازة الصيفية ولمدة ثلاث شهور ويقوم بإعداد البرنامج موجه الصفوف الأولى.