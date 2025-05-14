شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد العمال يجتمع اليوم لبحث تقديم منح تدريبية مجانية للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، برئاسة عبد المنعم الجمل، اجتماعا، اليوم الأربعاء، لمناقشة خطوات تفعيل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أطلقها خلال احتفالات عيد العمال مايو الجارى.

وأوضح عيد مرسال، الأمين العام لاتحاد العمال، رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضي، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن الاجتماع يستهدف بشكل رئيسي وضع خطة تنفيذية لمبادرة الرئيس السيسي لتأهيل الشباب وتزويدهم بالمهارات المطلوبة لسوق العمل، من خلال تقديم منح تدريبية مجانية، مشيدا بالمبادرة الرئاسية، مؤكدا أنها تسهم في إعداد جيل مؤهل قادر على المنافسة محليا ودوليا، وأضاف: أن هذه البرامج ستمنح الشباب تدريبا عمليا متخصصا يواكب تطورات سوق العمل، بما يعزز فرصهم المهنية.

وأكد أمين عام اتحاد العمال، أن الجامعة العمالية، باعتبارها الذراع التعليمية للاتحاد، ستكون المحور التنفيذي للمبادرة، عبر فروعها المنتشرة وتخصصاتها المتنوعة في مجالات حيوية، مثل: السياحة والفنادق وعلوم التكنولوجيا والجودة، وشدد على أن البرامج التدريبية ستقدم مجانا بالكامل، وتهدف إلى تأهيل الشباب في المهن الأكثر طلبا، خاصة في القطاعات التي توفر فرص عمل بدخل جيد داخل مصر وخارجها، على أن يتم ذلك بالتنسيق مع وزارتي العمل والتعليم العالي، لضمان جودة التدريب وتحقيق أهداف المبادرة في تزويد الشباب المصري بمهارات المستقبل.

ولفت إلى أن الاجتماع سيناقش أيضا التوجيهات الرئاسية الأخيرة بشأن تحسين أوضاع العمالة غير المنتظمة، خاصة ما يتعلق بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وصرف إعانات لحالات الوفاة، بما يوفر شبكة أمان ضرورية لهذه الفئة من العمال، ذلك بخلاف ما حققه إقرار قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والذى سيحدث طفرة في بيئة العمل وجذب الاستثمار لما يمثله من نقله نوعية في تنظيم علاقات العمل، وتحقيق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال.

وحول توجيه الرئيس بسرعة الإنتهاء من إعداد قانون العمالة المنزلية، قال مرسال: إنه لأول مرة في مصر يتم العمل على إقرار قانون خاص بفئة العمالة المنزلية، واهتمام الرئيس يؤكد أنه يولى للفئات الأكثر احتياجا اهتمام غير مسبوق، لافتا إلى أن الاتحاد سيشارك في المناقشات المجتمعية المقرر عقدها لمناقشة القانون بوزارة العمل، ذلك بخلاف ما سيتم مناقشته في الاجتماع لإمكانية تقديم الدعم اللازم من الاتحاد في هذا الملف.