شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تعلن ترتيبات حضور القداس بمناسبة مرور 17 قرنًا على مجمع نيقية والان مع تفاصيل الخبر

أعلن المركز الإعلامي القبطي الأرثوذكسي، تفاصيل الترتيبات الخاصة بحضور القداس الإلهي المشترك الذي يترأسه الآباء بطاركة الكنائس الأرثوذكسية الشرقية الثلاثة في الشرق الأوسط، والمقرر إقامته يوم الأحد 18 مايو 2025، بمناسبة مرور سبعة عشر قرنًا على انعقاد مجمع نيقية المسكوني الأول.

وأوضح المركز أن حضور القداس متاح لجميع أبناء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وكذلك للآباء الكهنة والرهبان والراهبات والمكرسات، بشرط حمل الدعوة الرسمية، حيث لن يُسمح بالدخول بدونها، نظرًا للطبيعة التنظيمية الدقيقة لهذا الحدث التاريخي.

وأشار إلى أنه يمكن للراغبين في الحضور التوجه إلى مقرات المطرانيات التابعين لها لتقديم البيانات والحصول على الدعوة، مؤكدًا أن كل دعوة شخصية ولا يجوز استخدامها من قبل أي شخص آخر.

وجاءت أبرز الترتيبات على النحو التالي:

- تفتح أبواب الكاتدرائية الساعة الثامنة صباحًا، ولن يُسمح بالدخول قبل هذا الموعد.

- تبدأ صلوات القداس الساعة التاسعة صباحًا، بموكب دخول الآباء البطاركة.

- الدخول سيكون من بوابة (1) المطلة على شارع رمسيس.

- يُرجى إحضار بطاقة تحقيق الشخصية مع الدعوة لتقديمها عند الدخول.

- لن يُسمح بدخول السيارات الخاصة أو الأتوبيسات إلى ساحة الكاتدرائية.

تم تحديد مسارات الدخول كالآتي:

- الآباء الكهنة والرهبان والراهبات والمكرسات والسيدات: من السلالم الجانبية بالناحية القبلية.

- الرجال: من السلالم الجانبية بالناحية البحرية.

كما شدد المركز الإعلامي على ضرورة التزام الآباء الكهنة والرهبان بإحضار الزي الكهنوتي الكامل (التونية والصدرة)، مؤكدًا أن خدمة الشموسية قاصرة فقط على خورس الكلية الإكليريكية بالأنبا رويس.

وأكد أن أي دعوة تُعتبر لاغية في الحالات التالية:

- إذا حضر شخص غير المدون اسمه على الدعوة.

- في حال وجود مرافق لا يحمل دعوة.

- إذا وُجد شطب أو كشط في الدعوة.

ويُطلب من السيدات الالتزام بإحضار غطاء الرأس، كما يُرجى من الجميع إحضار اللفافة الخاصة بالتناول، وعدم ترك المتعلقات الشخصية أثناء القداس.

واختتم المركز الإعلامي بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تأتي حفاظًا على النظام والتقديس اللائق بالحدث، الذي يُعد مناسبة كنسية تاريخية، تجمع الكنائس الأرثوذكسية الشرقية احتفالًا بوحدة الإيمان وذكرى مجمع نيقية.