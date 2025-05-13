شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يعزي في رحيل أحد رهبان دير الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر والان مع تفاصيل الخبر

تقدم، قداسة البابا تواضروس الثاني، بخالص العزاء لنيافة الأنبا يسطس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر، ولمجمع رهبان الدير في نياحة الراهب القمص تاوضروس الأنطوني، والتمس عزاءً لأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث في مجمع الأبكار.

وكان قد توفى، اليوم، الراهب القمص تاوضروس الأنطوني أحد شيوخ رهبان دير القديس الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر، عن عمر تجاوز ٧٧ سنة، بعد حياة رهبانية استمرت حوالي ٥٠ سنة.

وأقيمت صلوات تجنيزه الساعة الرابعة من مساء اليوم، في كنيسة الشهيد مار جرجس بالقنطرة شرق، التابعة لإيبارشية الإسماعيلية، حيث خدم فيها منذ عام ١٩٧٩ وحتى وفاته.

وصلى صلوات التجنيز نيافة الأنبا سارافيم أسقف الإسماعيلية ومجمع كهنة الإيبارشية، وسينقل جثمانه الطاهر إلى ديره لتصلى صلوات تجنيزه بالدير الساعة العاشرة من مساء اليوم.

جدير بالذكر أنه ولد الراهب يوم ١٥ يناير ١٩٤٨، وترهب عام ١٩٧٥ وسيم قسًّا عام ١٩٧٧ ونال درجة القمصية يوم ١٩ مارس ٢٠٠٢.